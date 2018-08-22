المكتب الاعلامي للوزير بيار رفول: الكلام المنسوب للوزير عن أوضاع السجون السورية ملفق لا اساس له، والغرض من تلفيقه ونشره غير خفي على احد

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صدر عن المكتب الاعلامي للوزير بيار رفول البيان التالي:

يتداول في الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي كلام منسوب للوزير رفول عن أوضاع السجون السورية، وقد بنيت على اساسه حملة ردود مبرمجة ممنهجة، شارك فيها بعض النواب والقوى السياسية.

يهم المكتب الاعلامي للوزير رفول ان يوضح ما يلي:

١. ان الوزير لم يدل مؤخراً بأي حديث اعلامي، واخر مقابلة له كانت عبر اذاعة النور وهي منشورة كاملة على صفحته على الفايسبوك ، ولم يكن فيها اي سؤال له علاقة بالسجون السورية.

٢. ان الكلام المنسوب له هو كلام ملفق لا اساس له، والغرض من تلفيقه ونشره غير خفي على احد.

٣. نربأ بأحد نواب الأمة اللبنانية، ان ينبري للرد على كلام ملفق يطال وزيرا، قبل ان يكلف نفسه عناء التحقق من صحته. وفي كل الاحوال سرعة الرد ومضمونه تنبئان بمصدر الاشاعة.