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بالصور والفيديو - صراصير داخل مطعم بالبترون ولحوم ومعلبات وحلويات منتهية الصلاحية في سوبرماكت

22
AUGUST
2018
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اعلن المكتب الاعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان له انه وفي اطار الحملة المستدامة للتأكد من سلامة الغذاء والشروط الصحية في المطاعم والمصانع والمسالخ  والتي شملت في النصف الاول من العام 2018 اكثر من 24 الف كشف و9 الاف انذار شفهي وخطي ومئات الاقفالات والتوقف عن العمل، اجرى مراقبو وزارة الصحة كشوفاً في مناطق لبنانية عدة في الاسبوع الاخير حيث وجهوا انذارات شفهية وخطية للمخالفين للشروط الصحية وغير الحائزين على تراخيص


كما تقرر اقفال ثلاث مؤسسات وسحب منتج من الاسواق.
وبحسب البيان فانه تبين للمراقبين الصحيين في قسم الصحة في قضاء البترون خلال الكشف الذي قاموا به ان مطعم The yard غير مرخص ولا يستوفي ادنى شروط الصحة العامة ولا يوجد شهادات صحية للعاملين فيه مع وجود حشرات على جميع المعدات والاواني وفي المخزن ووجود صراصير على مكنة تقطيع الاجبان، وتقرر اقفال المطعم لحين استيفائه الشروط القانونية والصحية المطلوبة.


وفي سياق آخر فانه وبعد الكشف على سوبرماركت العائلة في البترون تبين انها غير مستوفية لأدنى الشروط الصحية وتم ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية من لحوم ومعلبات وحلويات. وتم التهجم على المراقبين الصحيين خلال الكشف. فتقرر الطلب من النيابة العامة الاستئنافية في الشمال اقفالها بالشمع الاحمر واخذ الاجراءات اللازمة بحق المتهجمين على المراقبين.


وخلال الكشف ايضاً على مسلخ ومصنع جبور في تربل – زحلة وهو يعنى بذبح وسلخ الدجاج وتصنيع طعام الكلاب من فضلات الدجاج والريش والدم، تبين انه حاصل على رخصة انشاء من دون رخصة استثمار وهو يذبح 4000 طير يومياً. لا يوجد شهادات صحية الا لـ8 عمال من اصل 22 عاملاً. والمسلخ بشكل عام غير مستوفى للشروط الصحية والبيئية مع العلم ان وزارة الصحة قامت بكشف سابق وطلبت منه تطبيق شروط صحية لم يلتزم بها. لذا طالبت وزارة الصحة من المحافظ اقفاله فورا الى حين استحصاله على التراخيص القانونية واستيفاء جميع الشروط الصحية والبيئية.


ووفي مجال آخر تم سحب صنف Elle & vire منتج crème dessert saveur vanille 4x125 من الدفعة المصنوعة في فرنسا بتاريخ 4، 5، 18 و 25 ايار 2018 الموجودة في الاسواق اللبنانية بناء على تقرير Infosan Detection بعد وجود بكتيريا Baccilus Cereus 4500 ufc/ml
الى ذلك دعت وزارة الصحة جميع المواطنين الى التبيلغ عن اي مخالفة عبر الخط الساخن 1214 او عبر التطبيق الالكتروني "بلغ للصحة". كما نبهت الوزارة جميع المؤسسات العاملة في مجال الغذاء ان الحملات مستمرة ولا احد بمنأى عن المحاسبة.

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