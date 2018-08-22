8 اغتيالات في إدلب

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طاولت 8 عمليات اغتيال عناصر في تنظيم حراس الدين وهيئة تحرير الشام وجيش النخبة خلال الساعات الـ24 الأخيرة في محافظة إدلب وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».



وأفاد المرصد بسماع دوي انفجار وإطلاق نار في منطقة كفر تخاريم، الواقعة في القطاع الشمالي الغربي من ريف إدلب، ناجمة عن هجوم جديد من قبل مسلحين مجهولين يرجح أهم من خلايا تابعة لتنظيم «داعش»، إذ استهدف المسلحون حاجزاً للهيئة ما تسبب بمصرع عنصرين اثنين، ليرتفع إلى 8 على الأقل عدد من اغتيلوا يوم الاثنين، هم مقاتلان اثنان من تنظيم حراس الدين، و3 عناصر من الهيئة، و3 مقاتلين من جيش النخبة، وبذلك يتصاعد تعداد من اغتيلوا إلى 278 شخصاً على الأقل في ريف إدلب وريفي حلب وحماة، هم زوجة قيادي أوزبكي وطفل، إضافة إلى 55 مدنياً بينهم 8 أطفال و6 مواطنات، اغتيلوا في تفجير مفخخات وتفجير عبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم رمي الجثث في مناطق منعزلة، و192 مقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى الهيئة وفيلق الشام وحركة أحرار الشام الإسلامية وجيش العزة وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و29 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية، اغتيلوا بالطرائق ذاتها، منذ 26 من نيسان (أبريل)، كذلك فإن محاولات الاغتيال تسببت بإصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة، بينما عمدت الفصائل إلى تكثيف مداهماتها وعملياتها ضد خلايا نائمة اتهمتها بالتبعية للتنظيم.

... وعودة 200 مدني إلى قراهم

يواصل معبر أبو الضهور الواصل بين مناطق سيطرة الفصائل المسلحة ومناطق سيطرة قوات النظام السوري في ريف إدلب، افتتاحه لليوم الثاني على التوالي، إذ رصد المرصد السوري لحقوق منذ صباح الإثنين وحتى أمس، دخول نحو 200 شخص، القسم الأكبر منهم كانوا على متن ما لا يقل عن 36 سيارة وآلية، دخلوا عبر المعبر الذي تشرف عليه القوات الروسية، إلى قراهم التي نزحوا عنها في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، فيما لا تزال عشرات العوائل تحتشد قرب المعبر للدخول عبره والعودة إلى قراهم التي خرجوا منها إبان الهجوم العنيف لقوات النظام وحلفائها في ريف إدلب قبل أشهر.

وجاءت عملية العودة بعد ضمانات روسية جديدة قدمت للأهالي، على رغم الانتهاكات اليومية التي ترتكبها قوات النظام من اعتقال وإهانات وتعفيش وسرقة وسلب ونهب للمتلكات في عشرات القرى التي سيطرت عليها ضمن القطاع الجنوبي الغربي من المحافظة وفق «المرصد».