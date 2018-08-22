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أكد وزير التربية والتعليم العالي اللبناني، في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة لـ «الحياة» أن موضوع تأليف الحكومة قد يطول إلى ما بعد تشرين، ما يعرض لبنان إلى أخطار جمة.

ولكن تبقى هذه الأخطار أقل اقتصادياً وسياسياً، "من الانقضاض عبر حكومة غير متوازنة على كل ما يميز لبنان في سياسته العربية وفي تمسكه بسيادته وبدفاعه عن الحريات الديموقراطية".

ويلفت حمادة إلى أن «التطبيع مع دمشق لا يتوافق مع المصلحة الوطنية، لأن شروط نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد لن تنتهي عند حد فتح معبر من هنا، أو القبول ببضعة آلاف من النازحين من هناك.

ولا يرى حمادة تعليقاً على اتفاق وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف، واللبناني باسيل في موسكو على تشكيل لجنة لبنانية- روسية مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرة الروسية في شأن النازحين «مانعاً من أي تعاون مع روسيا، التي لها الدور الأبرز الآن على الساحة السورية، لكن الحل والربط النهائيان» يقول: «ليسا محصورين، لا بموسكو ولا بنظام الأسد، هناك شعب سوري، وميدان لم يهدأ، الأمم المتحدة تراقب، والدول المانحة عربية أو غير عربية ليست موافقة حتى الآن على إعادة إعمار سورية برعاية النظام الحالي».

وفي العودة الى مسألة التأليف، يشدد حمادة على أن «الصبر ضروري، وما يظهره الرئيس سعد الحريري من ضبط للنفس، ومن حرص على التوازن الدقيق في تشكيل الحكومة، أهم من التسرع.