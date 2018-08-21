الحريري للسيّد: انت ومعلمينك أكلتوا من صحن آل الحريري

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غرّد أحمد الحريري عبر "تويتر" رداً على النائب جميل السيّد قائلاً: "رداً على واحد من سماسرة زمن الوصاية: معلمينك بقصر المهاجرين أكلوا من صحن آل الحريري ومن صحون كل اللبنانيين على مدى ٣٠ سنة ..." وكان السيّد قد غرّد صباح اليوم قائلاً: "في جريدة الأخبار، " الرئيس عون إتصل بالرئيس الأسد وقائد الجيش اللبناني يتصل برئيس الأركان السوري...". الخبر سيزعج بعض الذين أكلوا من الصحن السوري لسنوات ولا سيما آل الحريري! الرئيس عون وقائد الجيش لم يأكلا يوماً من ذلك الصحن، وإتصالهما ينطلق من مصلحة لبنان! كل أضحى وأنتم بخير..."