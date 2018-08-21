اتحاد السلة ينظم دورة صقل للحكام الاتحاديين والطاولة

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وطنية - ينظم الاتحاد اللبناني لكرة السلة، تحت إشراف الأمانة العامة للاتحاد، أيام الجمعة 24 آب الجاري والسبت 25 والأحد 26 منه، دورة صقل وتأهيل للحكام الاتحاديين وحكام الطاولة المسجلين رسميا في الاتحاد ويتولون قيادة المباريات في مختلف الدرجات.



تقام الدورة على ملعب "مجمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح" في ذوق مكايل، بمعدل أربع ساعات يوميا، من الساعة الرابعة بعد الظهر لغاية الساعة الثامنة مساء، بمشاركة زهاء 60 حكما من الذكور والإناث. ويحاضر فيها مراقب الحكام الآسيوي مروان العميل الحائز على شهادة (FRIP)، والحكم الدولي فوزي عشقوتي.



وتتضمن الدورة محاضرات نظرية واختبارات خطية وعملية، يصار على ضوئها تصنيف الحكام.