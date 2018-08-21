بالصور: قائد "جبهة النصرة" الإرهابية أبو محمد الجولاني في اللاذقية!

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نشرت "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) الإرهابية صورا لقائدها العام "أبو محمد الجولاني" خلال زيارة قام بها لتفقد قواته في ريف اللاذقية الشمالي.

وظهر "الجولاني" في الصور برفقة مجموعة من القياديين في قمة كباني بريف اللاذقية وهو يزور ما عرفت عنه "النصرة" بأنه "غرفة العمليات العسكرية".

وتأتي زيارة الإرهابي "الجولاني" إلى ريف اللاذقية، بالتزامن مع حشد الجيش السوري قواته لبدء معركة عسكرية تستهدف المنطقة الواقعة بين اللاذقية وحماة وحلب وصولاً إلى إدلب.



وسبق ظهور "الجولاني" جولات تفقدية أيضًا للقيادي البارز في "النصرة" الإرهابي أبو مالك التلي الذي اشتهر بعد خطفه راهبات دير معلولا قرب دمشق عام 2014.

وتطلق "النصرة" الإرهابية على قواتها في ريف اللاذقية اسم "جيش الساحل"، وهي جزء من مجموعة فصائل هي : "جيش الملاحم" و"جيش الساحل" و"جيش البادية" و"سرايا الساحل" و"جند الشريعة".