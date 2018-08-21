خِلافا للسنوات السابقة، العسكريون ومُوظفو القطاع العام لم يقبَضوا رواتِبهم قبل عيد الاضحى، فما هي الاسباب ؟

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لم يحل عيد الاضحى خيرا وبركة وبحبوحة على العسكريين وموظفي القطاع العام في لبنان هذا العام ، فللمرة الاولى منذ سنوات ، لم يقبض هؤلاء رواتبهم قبل العيد كما اعتادوا سابقاً. وفيما اشارت بعض المعلومات الى امتعاض في صفوفهم ينفي المعنيون هذا الامر



مصادر في وزارة المال اوضحت لل او تي في ان وزارة المال تدفع الرواتب قبل الاعياد متى جاءت فقط في الاسبوع الاخير من الشهر، وبالتالي هي لم تصرفها قبل العيد هذا العام لان اليوم العمل الاخير وقع في 20 من الشهر.



اضف الى ذلك تشير المصادر في وزارة المال الى ان مجموعة ايام عطل قبل 20 الشهر الحالي صعبت انجاز الرواتب من بينها مثلا عطلة نهاية الاسبوع وعيد انتقال السيدة العذراء ، ناهيك عن انهماك الدوائر المعنية في الوزارة بتحضير الدفعة الثانية من سلسلسلة الرتب والرواتب للمتقاعدين نهاية الشهر الحالي.



الاسباب تقنية اذا وعوامل عدة تظافرت اما النتيجة فواحدة: العيد ظل بعيداً بالنسبة لمن بقيت جيوبه فارغة سواء كان يعمل في قطاع عام ام خاص