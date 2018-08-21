بلدية العقيبة تنفي علاقَتها بالكلام المنسوب الى أحد عناصرها وتشرح القرارات المتخذة

A + A -

بعد طول غياب اطل الفنان يوري مرقدي بهذا الفيديو المصور على فايسبوك ليروي ما حصل معه عن شاطئ العقيبة، عندما كان مع زوجته برفقة كلبتهما، ناسبا كلاما عنصريا لشخص، ظنه شرطيا بلديا



الكلام الذي نقله مرقدي، والذي اراد من خلاله الاظهار أن بلدية العقيبة تساوي بين الكلاب من جهة والسوريين والمحجبين من جهة أخرى، نفت البلدية صحته نفيا قاطعا. اذا اكد رئيسها جوزيف الدكاش لل otv أن كل الاجراءات التي تتخذها البلدية تندرج في اطار الحفاظ على السلامة العامة، وهي بعيدة كل البعد عن العنصرية. أما بالنسبة لصاحب العبارة فهو ليس شرطيا في البلدية، الأمر الذي عاد واوضحه مرقدي في شريط آخر



شاطئ العقيبة هو من الشواطئ النادرة التي حافظت على نظافتها وطبيعية الارتياد اليها حيث تمارس الهوايات والرياضات على انواعها، فمن العار ان يلوثه البعض بأفكار عنصرية، لكن او ليس من العار ايضا الاستخدام المتمادي لوسائل التواصل لنقل تعابير تزيد من العنصرية ونسبها الى اطراف، حتى قبل التأكد من صحتها.