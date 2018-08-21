تويني: هنيئاً للبنان بأبطاله ونجاحات أبنائه العالمية‎

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هنّأ الوزير نقولا تويني اللبنانيين بإحراز البعثة اللبنانية المشاركة في الألعاب الآسيوية، الميدالية الذهبية في مسابقة الرماية للفرق، وهنّأ الفريق اللبناني الفائز في ألعاب جاكرتا الأولمبية وبخاصةٍ البطلين راي باسيل وآلان موسى، واللاعبين دومينيك أبي نادر - الميدالية الفضية - في المصارعة الحرة، وليتيسيا عون - الميدالية البرونزية - في التايكواندو.

كما هنّأ وزير الشباب والرياضة محمد فنيش والأستاذ بيار جلخ رئيس اتحاد الرماية اللبناني في هذه المناسبة.

ورأى تويني أنه فخر كبير للبنان والرياضة اللبنانية بعدما رفع أبطاله العلم اللبناني عالياً على قمم النجاح، بحيث أصبحت هذه الرياضة اختصاصاً لبنانياً عرف درب النجاح العالمي.

وختم قائلاً: هنيئاً للبنان بأبطاله ونجاحات أبنائه العالمية!