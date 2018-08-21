بلدية العقيبة ترد: إجراءاتنا ليست عنصريّة

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استغرب المجلس البلدي في العقيبة “ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تدابير منسوبة إلى البلدية تتعلق بارتياد شاطئ البحر”.



ولفتت البلدية، في بيان، إلى أنها “انطلاقاً من واجباتها في المحافظة على السلامة العامة والنظافة خصوصاً على شاطئ العموم خلال موسم الصيف وحرصاً منها على راحة وسلامة جميع روّاد الشاطئ، اتخذت بعض التدابير التنظيميّة وهذه التدابير تنسجم مع الأنظمة والقوانين وبالتالي تنفي ما نسب إليها من مزاعم وردت خلاف ذلك”، مؤكدةً أن “هذه الإجراءات ليس لها أيّة أبعاد عنصريّة ولا حتى انتقاصاً للقيم الإنسانية أو تفرقة بين مواطن وآخر أو بين مذهب وآخر وهي حريصة على التمسك بالقيم الإنسانية والإجتماعية والأخلاقية”.



وختمت: “إن أي قول مخالف لذلك هو غير صحيح ومن باب التحامل. فاقتضى التوضيح.”