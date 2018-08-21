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بالفيديو - حكمت ديب: الحوض الرابع في مرفا بيروت لا يمكن القبول بردمه اطلاقاً

21
AUGUST
2018
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اثار النائب حكمت ديب خلال برنامج "الحدث" على قناة "الجديد" مع الزميلة كاترين حنا قضية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، مشيراً الى ان " اليوم وزير الاشغال العامة والنقل هو يوسف فنيانوس عرض مخطط توجيهي سجله في امانة مجلس الوزراء منذ اسابيع وقد تضمن اربعة سيناريوهات ويوجه الخيارات الى خيار واحد ورقم 2 وينص على 270 مليون دولار فيما كنا على ايام الوزير العرضي 134 مليون دولار، وقد قلنا وقتها انه يكلف 30 مليون دولار فيما اليوم 270 مليون دولار وهذا الرقم مخيف ".


واضاف ديب: "ان وزراءنا ووزراء آخرين يرفضون هذا الموضوع، نحن لا نستبق الامور والقصة ان هناك مخطط لتعطيل المرفأ، هذا المرفأ الوطني الاستراتيجي ولا احد يخطو خطوة جنونية بهذا الشكل الا اذا كان هناك عملات وملايين الدولارات".


وتابع: "لا يوجد اي سبب لردم الحوض الرابع لايجاد أمكنة للحاويات، وانا اظهرت بالخرائط ان هناك امكنة للحاويات، وعدد الحاويات يتناقص ويتراجع، هناك دراسة سخيفة موجهة من المعنيين بالامر وهما "الهيئة المؤقتة لادارة مرفأ بيروت" التي تخترع كل فترة تطلع ببدعة ووزير الاشغال الوصي عليها، وهم يخترعون اعمالاً تؤذي المرفأ وتعطل اهم حوض بهدف الحصول على اموال ".


وفي رده على سؤال ان كان يتهم وزير الاشغال العامة بهذا الموضوع قال ديب: "انا اتهم ومسؤول عن هذا الاتهام ما لم يصدر موقف حقيقي..."، لافتاً الى انه هذا الحوض لا يمكن القبول بردمه اطلاقاً .

واضاف ديب انه ناشد رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية "ان هذا الموضوع لا يمكن القبول به"، وقال: "نحن موجودين كحركة شعبية وفي الحكومة وفي مجلس النواب وكما اوقفنا المشروع في السابق سنوقفه اليوم "...

Al-Jadeed
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