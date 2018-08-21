سرق 600 مليون ليرة من خزنة منزل!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “حوالي الساعة 22.00 من تاريخ 16/08/2018 تعرض منزل احدى المواطنات في محلة المنية في الشمال للسرقة، وقد ادعت ضد مجهول بجرم سرقة خزنة صغيرة تحتوي على حوالي /53/ مليون ل.ل. وعملات مختلفة إضافة الى عدد من الشيكات والمستندات والاوراق الخاصة، مقدرةً قيمتها بحوالي /600 / مليون ل.ل.”



في خلال أقل من 10 ساعات، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات والمتابعة الدقيقة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من معرفة المشتبه به بعملية السرقة وتوقيفه في محلة اوتوستراد المنية / بحنين، وهو: ع. د. ( مواليد عام 1986، سوري)، وضبط بحوزته مبلغ 3850 $ و400000 ل.ل.



وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه أقدم على أخذ المبلغ النقدي من الخزنة ورميها بما فيها من مستندات وشيكات في مياه البحر.



وبتفتيش منزله عثر بداخله على مبلغ 35 مليون ل.ل. و 280$ ومسدس حربي نوع هريستال.



وأودع الموقوف القضاء المختص وتم تسليم المبلغ الى صاحبته.