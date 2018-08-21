بالفيديو - بسبب نظرات.. طارد سيارة ووقعت الكارثة في عاليه!

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أفادت صفحة "وينية الدولة" عبر "فايسبوك" أن اشكالاً تطور الى تعارك بالايدي على طريق شملان التي تربط قرى عاليه بالشحار الغربي.

ونشرت "وينية الدولة" فيديو للحادث كاشفة انه وقع "على خلفية نظرات لم تعجب احد الاشخاص".

وعلّقت الصفحة على الفيديو قائلة: "على خلفية نظرات لم تعجبه، قام احد الاشخاص في بلدة شملان والملقب "بالفيل" باستدعاء عدد من الشبان ومطاردة سيارة هيونداي I10 تستقلها عائلة مؤلفة من نساء واطفال الى ان وصلت الى مفرق كيفون حيث قام باغلاق الطريق عليهم والاعتداء على سائق السيارة وسط صراخ وعويل النساء...

الاشكال اغلق الطريق الرئيسية التي تربط قرى عاليه وقرى الشحار الغربي لوقت طويل وامتدت ارتال السيارات لمسافات طويلة وسط غياب لافت للاجهزة الامنية لاسيما مخابرات الجيش وشعبة المعلومات...".

وأضافت: "حين قمنا صباح اليوم بالاتصال بالمخفر الذي تقع بلدة شملان ضمن نطاقه اي مخفر سوق الغرب، افادنا المخفر انه لم يأتي اليهم احد للادعاء، وما معن خبر بشي..... من يحمي المواطن في لبنان؟"

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