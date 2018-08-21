في لبنان.. ممنوع على السوريين والمحجبات والكلاب ارتياد الشاطئ العام؟!

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نشر الفنان يوري مرقّدي فيديو أشار من خلاله الى انه قصد شاطي العقيبة يوم الاحد ليسبح مع كلبته فأعترض على الأمر أحد عناصر شرطة البلدية وطلب منه اخراج الكلبة من البحر، مشيرا الى انه ممنوع على "السوريين والكلاب والمحجبات" النزول الى المياه بأمر من رئيس بلدية العقيبة، بحسب ما قال مرقّدي.



الفيديو لاقى استياء واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا ما وصفوه بـ "عنصرية رئيس بلدية العقيبة".



إلّا أن إحدى الناشطات نشرت نصّاً قالت انه للقرار الصادر في بلدية العقيبة، وهو ينص فقط على منع الكلاب من النزول الى البحر بحسب الناشطة.