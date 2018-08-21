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بالله عليك... إغضب (شربل فرنسيس)

21
AUGUST
2018
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سيّدي، وقائدي، فخامة العماد عون!


مع كلّ الثقة التي أوليناها لحكمتك خلال مسيرة نضالنا إلى جانبك، لا أسمح لنفسي أن أُشكّك بحكمتك، وبقدرتك على استيعاب الأمور، وخلق مبادرات إنقاذيّة للأزمات الوطنيّة، ولكن أن يتمادى هؤلاء بمحاولة خنق الحلم الذي لطاما حلمنا به، من خلال محاولة عرقلة بناء الدولة بعرقلة عهدك المأمول، فإنّ الأمر يستحقّ منك أن تغضب غضبك المقدّس الذي اعتدناه في وجه لصوص الهيكل، هؤلاء الذين عاثوا في الوطن فسادًا وإفسادًا، وما أن تلمّسوا بأنّ عهدك ليس كباقي العهود، وأنّك ما وصلت إلى سدّة الرئاسة لتكون رئيسًا عاديّا، بل قائدًا إنقاذيًا للسفينة التي أغرقوها بسياستهم التبعيّة، وبجشعهم للسلطة، حتّى اشتاطوا جنونًا، والتفّوا جميعًا محاولين القضاء على آخر حلمٍ لدينا.


لذا فمع كلّ محبتنا، واحترامنا، وثقتنا بك، ندعوك أن تغضب...


إغضب على لصوص الهيكل، وتجار السياسة!!


إغضب على من أفقرونا، وهم ازدادوا ثراءٍ!!


إغضب على ساسة ما تعوّدوا إلاّ الخنوع والخضوع!!


إغضب على أمراء حرب هدموا لبنان، وقوّضوا مؤسّساته!!


إغضب عليهم، فهم كذبة، مخادعون، لا يريدون دولة، بل يتوقون للعودة إلى مزارعهم، لنكون عبيدًا خدامًا لديهم!!


إغضب فخامة العماد، فغضبك مقدّس، وقد اشتقنا لسماع دويّّ صوتك يصمّ آذانهم، ويُثقل ضميرهم المُشبع دناءةً وحقارة.


إغضب فخامة العماد، فشعب لبنان العظيم لا أمل لديه إلاّ معك وبك.


إغضب، بالله عليك، فقد آن الأوان، ونحن على يقين بأنّك قادرُ...

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