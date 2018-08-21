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أسرار الصحف ليوم الثلثاء 21 آب 2018

21
AUGUST
2018
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البناء 

كواليس

قالت مصادر مصرفية متابعة للوضع المالي التركي بعد العقوبات الأميركية إنّ السيطرة على سعر الصرف تمّ بالاستناد إلى إجراءات داخلية دون الاستعانة بدعم روسي أو صيني، باعتبار إيران ليست بوضع يمكنها من ذلك وقطر تواجه وضعاً مالياً دقيقاً في ظلّ العقوبات التي فرضتها عليها دول الحصار، وقالت المصادر إنّ أهمّ الإجراءات هي تحويل التبادل بين تركيا وكلّ من إيران وروسيا والصين وأوروبا من الدولار إلى عملات البلدان المعنية وهو ما يشكل 90 من التبادل التجاري لتركيا...

الجمهورية

أسرار

حزم

حاول حزب بارز إقناع شخصية سياسية بخفض سقف شروطها الحكومية إلّا أنه سمع جواباً حازماً.. «لا تستضعفونا».

تأكيد

يؤكد نائب في «8 آذار» أمام زوّاره أن للبنان موقعاً استراتيجياً وهو بِحُكم المُجبر بإقامة علاقات استراتيجية ومميزة مع سوريا.

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