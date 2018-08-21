عناوين الصحف ليوم الثلثاء 21 آب 2018

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عون: لن أنتظر بعد الأول من أيلول

الجمهورية:

توافُق لبناني – روسي حول النازحين… وإقرار داخلي بتضييع الوقت

البناء

لافروف وباسيل: عودة النازحين منفصلة عن الحل السياسي… ولبنان لن يُترك رهينة صفي الدين: ننصح بعدم التلكؤ في تشكيل الحكومة… والمتلكئون أول الخاسرين

بولتون يلتقي باتروشيف الخميس... وارتباك «إسرائيلي» أمام معادلات سورية الجديدة

لافروف وباسيل: عودة النازحين منفصلة عن الحل السياسي... ولبنان لن يُترك رهينة

صفي الدين: ننصح بعدم التلكؤ في تشكيل الحكومة... والمتلكئون أول الخاسرين



L'orient Le Jour

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