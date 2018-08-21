عناوين الصحف ليوم الثلثاء 21 آب 2018

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الاخبار:
عون: لن أنتظر بعد الأول من أيلول
الجمهورية:
توافُق لبناني – روسي حول النازحين… وإقرار داخلي بتضييع الوقت
البناء
لافروف وباسيل: عودة النازحين منفصلة عن الحل السياسي… ولبنان لن يُترك رهينة صفي الدين: ننصح بعدم التلكؤ في تشكيل الحكومة… والمتلكئون أول الخاسرين
بولتون يلتقي باتروشيف الخميس... وارتباك «إسرائيلي» أمام معادلات سورية الجديدة
لافروف وباسيل: عودة النازحين منفصلة عن الحل السياسي... ولبنان لن يُترك رهينة
صفي الدين: ننصح بعدم التلكؤ في تشكيل الحكومة... والمتلكئون أول الخاسرين
L'orient Le Jour
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