لقاء لافروف وباسيل شهد تطابقاً تاماً في وجهات النظر وهذا ما تعهّد به الروس

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أكدت مصادر مطلعة في حديث لصحيفة "الأخبار" أن اللّقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره اللبناني جبران باسيل شهد "تطابقاً تاماً في وجهات النظر لناحية عدم ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا أو بإعادة الاعمار".

وأفادت الصحيفة أن الروس تعهّدوا بالسعي لدى دمشق من أجل تأمين ضمانات تشجع النازحين على العودة منها ضمان سلامة العائدين والحصول على تسهيلات في ما يتعلق بالخدمة العسكرية وخفص بدل الاعفاءات من هذه الخدمة وتفسيرات واضحة للقانون الرقم 10 لما فيه مصلحة العائدين". كما تعهّدوا تنظيم حملة دولية للمشاركة في عملية إعادة الاعمار.