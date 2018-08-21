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معركة حريات...أم معركة على العهد؟

21
AUGUST
2018
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لارا الهاشم - 

كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن الحريات العامة ولاسيما حرية الرأي، حتى صار مفهوم "حرية الرأي" ينطلي على الشتم والتطاول على الأشخاص والمقدّسات، بالنسبة لشريحة من اللبنانيين. أما "العهد" فهو قميص عثمان الذي يستخدمه ناشرو هذه الألفاظ، من دون الاستفسار عن حقيقة ما نُشر واستدعى تحرّك القضاء. وكأن ثمة من يشنّ حملة مبرمجة على العهد للايحاء بأنه عهد "قمعٍ" وأننا نعيش في دولة "بوليسية".

إذا سلّمنا جدلا أن "العهد" وهنا المقصود طبعا رئيس الجمهورية هو من حرّك القضاء عندما تم التطاول على شخصه مراراً عبر وسائل التواصل الإجتماعي، فلا بدّ من التذكير بقانون العقوبات اللبناني. إذ أن النيابة العامة تتحرّك عفواً إذا تم المسّ برئيس الجمهورية أو تحقيره من دون الحاجة إلى ادّعاء شخصي. غير أن رئيس الجمهورية لا يملك حق التحكم بمسار الدعوى. بمعنى أن إسقاط الإدعاء الشخصي لا يُسقط الدعوى، لأن المس بمقام الرئاسة هو من الجرائم المتعلقة بالحق العام. فالرئيس يمثّل الدولة وهو رمز لوحدة الوطن.

هذا في القانون، أما في الواقع فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كان قد تمنّى على القضاء عدم توقيف أي شخص احتياطيا في حال تعرّض لمقام رئاسة الجمهورية وذلك من منطلق أبويّ. لكن على الرغم من ذلك ظلّت حملات التشويه تتوالى تحت شعار "عهد القمع" و "حرية الرأي". فيما المراجعة السريعة لبعض الأحداث الأخيرة تثبت أن جزءاً من الرأي العام اللبناني ينجرّ في كثير من الأحيان خلف البروباغندا من دون التحقّق من الأحداث.

على سبيل المثال لا الحصر، تم استدعاء أحد رواد وسائل التواصل الإجتماعي المدعو "فرانسوا معراوي" منذ فترة. على الفور ترافق استدعاؤه مع حملات الكترونية، في محاولة لتسييس الإستدعاء إذ صودف أن الأخير ضابط سابق في القوات اللبنانية، و تحت شعار "القمع". ليتبين وفقا لمصادر      "tayyar.org"  أن استدعاء الأخير تمّ بناء على شكوى مقدّمة من قبل مفيد كرامي، أحد الذين ذُكر اسمهم من باب الخطأ في مرسوم التجنيس، "بجرم تلفيق الأكاذيب والاتهامات". وذلك بعد وصفه من قبل معراوي بأنه من أتباع النظام السوري. علما أن الأخير سبق واستحصل على الجنسية اللبنانية العام 2012  في مرسوم موقّع من الرئيس السابق ميشال سليمان. وبالتالي فإن الادعاء لا علاقة له لا برئيس الجمهورية ولا بأحد أفراد عائلته.

نموذح آخر يضاف إلى بروباغدنا وسائل التواصل الاجتماعي و هو موضوع توقيف المدعوة "رانيا عساف" بسبب آرائها التي تنشرها على صفحتها على "فايسبوك" وتعرّضها للقمع. ليتبين وفقا لمصادر قضائية ل tayyar.org" أن الحساب وهمي وأن صاحبه استُدعي من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بسبب نشره تعابير نابية ومسيئة بحق السيد المسيح والإسلام كادت أن تهدّد السلم الأهلي. على هذا الأساس تم توقيفه استنادا الى المادتين 473 و 474 من قانون العقوبات بناء على إشارة القضاء المختص. إذ أن من جدّف على إسم الله علانية عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، و من قام بتحقير الشعائر الدينية أو حث على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. ليتبين مرّة أخرى ألا علاقة للعهد بالموضوع ولا بتحريك القضاء.

أما وديع الأسمر الذي اشتهرت قصّته في الأيام الأخيرة بسبب استدعائه من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في 31 آب بناء على إشارة مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ونشطت حملات التضامن معه ضد "القمع"، فتبيّن أنه استُدعي لاستيضاحه، بعد أن قام بتحدّي القضاء وأعاد نشر "نكتة" مسيئة للقديس شربل. علما أن "النكتة" سبق أن  حُذفت بالاتفاق بين مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وناشرها الأساسي شربل خوري حرصا على سلامته، نتيجة التهديدات التي تلقاها من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب اساءته للقديس شربل.
ولمن يتحدّث عن القمع، تقول مصادر قضائية ل tayyar.org" أن النيابة العامة العسكرية كان بإمكانها التحرك ضدّ الأسمر على خلفية وصفه القضاء العسكري "بالرعاع" عندما أعاد نشر "النكتة"، لكنها لم تفعل. أما المسّ بهيبة القضاء و بالمقدّسات وإثارة النعرات الطائفية فهي جرائم يُعاقب عليها القانون وهي خطّ أحمر وفقا للمصادر.

وبناء على كل ما سبق، يتبين أن أسباب تحرّك القضاء بعيدة كل البعد عمّا يحاول البعض الترويج له ولو أن النتيجة واحدة، فيما لا تزال شريحة من اللبنانيين تعتبر أن كل ذلك يندرج في إطار حرية التعبير التي لا يجوز تقييدها.

هنا نسأل رئيس منظمة "جوستيسيا" الحقوقية د. بول مرقص عن مفهوم "حرية التعبير" وحدودها في ظل ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي. يقول مرقص ل "tayyar.org"، أن ما يجري على وسائل التواصل ولاسيما على "فايسبوك" و "تويتر" لا يمتّ بمعظمه للحرية بصلة.  ف"جوستيسيا" سبق أن أعدّت دراسة للجنة حقوق الإنسان تحت مسمّى "حرية الرأي والتعبير والإعلام" وعلى أساسها تم إقرار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار يؤكد رئيس المنظمة أن القانون يفرّق بوضوح بين حرية الرأي وارتكاب الجرائم الجزائية.

"فعندما تصل الأمور إلى حد الشتم والتحقير والإزدراء والتلفظ بإهانات للكرامة الإنسانية نكون قد خرجنا عن إطار حرية التعبير ولو كانت الركيزة الكترونية، لأن المادة 209 من قانون العقوبات تعدّد وسائل النشر التي على أساسها تُرتكب الجرائم الجزائية". ويضيف مرقص أنه "يجب تحديد حدود الحق وإلا فينقلب الحق إلى تعسّف والحق في التعبير محدّد لعدم تناول الآخرين بالسوء أو لعدم التعدّي على الحياء العام او الأخلاق العامة أوالآداب العامة أو النظام العام. وإذا كان البعض يعتبر أن التمادي في حرية الرأي هو وجه من أوجه الحضارة والتطوّر، يؤكد مرقص أن الاتجاه العالمي اليوم هو للتشدّد في موضوع استخدام شعار "حرية الرأي" حتى في أكثر الدول الغربية ديمقراطيةً لمعاقبة من يتوسّل الانترنت للتحقير والشتم والقدح والذم".

فهل المطلوب اليوم، هو جرّ مجتمعنا إلى التفلّت الأخلاقي وكسر كلّ الضوابط وإلا فيكون العهد ُ "عهد قمعٍ"؟ أم أن المطلوب هو تشويه صورة العهد بكلمة سر يتولّى توزيعها "جيش الكتروني"؟

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