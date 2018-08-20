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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور التي قيل أنها مداخل لسجون يقيمها حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى صور البسة رسمية للمعتقلين في تلك السجون المفترضة.

هذه الصور نشرها الشاب علي مظلوم نجل القيادي الشهيد في حزب الله حسين مظلوم (الحاج ولاء) عبر حسابه على فايسبوك، تحدث فيها عن تعرضه للإعتقال في تلك السجون شارحاً المعاملة القاسية التي تلقاها هناك