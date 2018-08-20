كيف تبدو حركة الاسواق عشية عيد الأضحى؟

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هكذا تبدو اسواق بيروت عشية عيد الاضحى انه سوق البربور الذي يضم 220 مؤسسة تجارية عادة ما كانت تعج غالبيتها بالمتسوقين في كل عام من العيد لكن المشهد اختلف هذا العام...



غالبية المارة تتوقف لتتفرج فقط ، تتطلع الى واجهات المحلات التي غصت بتنزيلاتها ، ثم تعود لتكمل طريقها :



اصحاب المحال يرفعون الصوت...متذمرين:



اما المعنيون والمواكبون لمجمل الحركة التجارية فيتحدثون عن خسائر كبيرة معولين على وضع سياسي افضل وحكومة قريبة..ولكن..



فهل من يسمع من المعنيين بحركة التأليف الحكومي صرخة المواطنين فيسرع التشكيل؟