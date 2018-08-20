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صواريخ وطائراتٌ أُحيلت الى المُتحف، وصفي الدين يؤكد: لا حدود لدى المقاومة في امتلاك قوةٍ دفاعية

20
AUGUST
2018
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عن اسلحة كانت شركة المقاومة في انتصار حرب تموز ال2006 كشف حزب الله عنها لاول مرة.. صواريخ خبير واحد بالاضافة الى ثمانية طائرات من دون طيارة مرصاد من طرازات واجيال مختلفة.. اصبحت معروضة امام زوار متحف مليتا.. 

لا حدود لتطوير وامتلاك السلاح هذا ما اكده رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين من مليتا، لكن رسالة حزب الله تتعدى هذه الحدود حيث من الواضح بمجرد كشفه عن اسلحة استخدمت منذ اثني عشر عاماً واحالتها الى تقاعد في المتحف، يعني ان منظومته الدفاعية في تطورٍ مستمر..

السيد صفي الدين اكد ان حزب الله لم ولن يسعَ الى حرب.

لغياب الشمس عن مليتا، حكاية اخرى هنا حيث يوثق هذا المتحف حقبة المقاومة الممتدة منذ 1982 الى 2006 يبقى وهج الاسلحة بارزاً عبر الاضاءة الليلية التي صممت بشكلٍ مدروسٍ. 

حكاية الارض للسماء هي مليتا ذلك الموقع العسكري الذي اسس لانصارات ميدانية عدة ادت الى انسحاب العدو الاسرائيلي.. اليوم هو الموقع نفسه الذي من خلالها تطلق المقاومة رسائلها السياسية والعسكرية باتجاه العدو.

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