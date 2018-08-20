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درّاجةٌ نارية على متنها سَبعةُ اطفال، وفتاةٌ شبهُ عاريةٍ ترقص في أحد الشوارع

20
AUGUST
2018
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جولة جديدة من اخبار مواقع التواصل منبديا مع مقطع فيديو نشرته صفحة "وينية الدولة" على موقع "فايسبوك" والذي يظهر دراجة نارية على متنها سَبعَة اطفال اضافة الى السائق تسير في احد شوارع ميروبا

وارفقت الفيديو بالتعليق التالي: "في بلدة ميروبا يسارع البعض الى الانجاب فيما نراهم يقومون بتعريضهم لشتى انواع المخاطر والنتيجة دائما واحدة، موت العديد منهم قبل ان يبلغوا سن الرشد."

انتشر بين رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لفتاة شبه عارية وهي ترقص بأحد الشوارع وعلى مرأى الجميع ولاقى الفيديو انتقادات لاذعة للفتاة وطالب الناشطون الأجهزة الأمنية المصرية بالتحرك لمنع تكرار هالأفعال الغريبة 

أكدت فتاة أميركية أنها تريد سجن "صديقتها" بعد ما دفعتها على سبيل المُزاح من أعلى جسر مرتفع فوق نهر بولاية واشنطن الأميركية ، مما عرضها لإصابات بالغة في حادثة أثارت جدلا واسعا عمواقع التواصل بعد نجات الفتاة من الموت بأعجوبة

تخطط شركة ابل إلى ما هو أبعد من إنتاج الأجهزة الذكية فبحلول عام 2025 ستنتج الشركة سَيارات ذاتية القيادة بهدف التوسع في مشاريعها


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