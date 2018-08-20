ما يؤشِّر إلى العودة الطوعية هو انتقال الالاف لتمضية عيد الأضحى المبارك

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في وقتٍ لا يزال تشكيلُ الحكومة يتعثّر بين أسبابٍ داخلية وأخرى خارجية، وفي موازاةِ حمَلاتِ التشويه المركَزة، التي تستهدف فريقاً سياسياً محدَداً، برُموزه الوطنية وتاريخِه النضالي، وصولاً إلى إعلامِه المنفتح والمعتدل، حامِل قضيةَ الوطن الواحد الحرّ السيد المستقل، مَوئل العيش الواحد المتساوي بين المكوِّنات.. اتّجهت الأنظار اليوم إلى العاصمة الروسية التي شهدت لقاءً جمع وزيرَ الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف...



وبحسب معلومات الـ OTV، فقد أرسَت الزيارة التي وَصَفها مصدرٌ متابع بأنها "أكثر من ناجحة"، وللمرةِ الأولى، قواعدَ واضحةً، وإطاراً محدَداً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما َرَسَمت خارطةَ طريقٍ واضحة لتحقيقِ المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصاً أنّ غالبيةَ البلاد السورية باتت آمنة، وهو ما يؤشِّر إليه في عيد الأضحى المبارك، انتقالُ عددٍ كبير من السوريين من لبنان إلى سوريا لتمضية العيد قبل العودة، وفق ما استطلعته الـ OTV اليوم عند نقطة المصنع.