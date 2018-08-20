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ادي معلوف بحث مشروع استحداث معمل لمعالجة النفايات في بيت مري

20
AUGUST
2018
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زار عضو تكتل لبنان القوي، النائب إدي معلوف يرافقه مستشار وزير الخارجية والمغتربين الأستاذ غسان الخوري بلدية بيت مري والتقيا رئيسها الاستاذ روي بو شديد لبحث آخر المستجدات المتعلقة بمشروع استحداث معمل لمعالجة النفايات المنوي إنشائه في البلدة، على ضؤ موافقة وزارة البيئة على نتيجة دراسة الأثر البيئي،
حيث شدّد معلوف في اللقاء على ضرورة استكمال التواصل مع جميع الأفرقاء للإجابة عن أي استفسار تقني أو بيئي يتعلّق بهذا المشروع، كما أكّد معلوف على عدم وجود أي قرار حزبي رسمي صادر عن التيار الوطني الحرّ برفض او تبني المشروع، بل كل الحرص على طمأنة الأهالي والسكان بإعتماد المعايير والمواصفات العالمية، معتبراً أنّ مشروع معمل معالجة النفايات في بيت مري، أو أي مشروع مماثل، يأتي في إطار تفعيل خطّة الحكومة لتطبيق اللامركزية الادارية للنفايات وإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة المزمنة.

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