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المدير ووالده يغطيان عدد من السماسرة مقابل هدايا ورشاوى

20
AUGUST
2018
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فجّر امين صندوق الاتحاد العمالي العام ونقيب السائقين العموميين في الشمال النقيب شادي السيد مفاجأة قوية اليوم بتصريح قال فيه ان مدير الضمان في طرابلس بالوكالة ووالده يغطيان عدد من السماسرة مقابل هدايا ورشاوى.

وقد اصدر النقيب السيد بياناً دعا فيه للاعتصام بعد الاعياد امام مركز الضمان الاجتماعي في طرابلس وذلك بعد ظهور حالات فساد هائلة اليوم كانت ستؤدي لاشكال كبير داخل الضمان اليوم بعد اخفاء وايقاف معلملات لمواطنين طرابلسيين بهدف ابتزازهم من قبل مدير الضمان .

وقد اوضح السيد ان مدير الضمان في طرابلس يقوم باخفاء وعرقلة ملفات لمضمونين بهدف اجبار المواطنين على اللجوء الى السماسرة لتخليص معاملاتهم وتقاسم الاموال فيما بينهما ومن ضمن السماسرة والد مدير الضمان.

واضاف السيد ان الاعتصام سيكون للاسباب التالية :

١- السمسرة من مدير الضمان بالوكالة ووالده
٢- تغطية بعض مندوبي المؤسسات بالسمسرة العلنية مقابل رشاوي وهدايا
٣- سرقة ملفات من أدوية من الضمان
وتخبئتهم لإبتزاز المضمونين .
٤- اذلال المضمونين وشتمهم وإبتزازهم من قبل المدير

وطالب من وزير العمل والمدير العام الدكتور محمد كركي وأجهزة التفتيش وأجهزة الرقابة والأجهزة الأمنية بوضع حد لهذه التصرفات وهذا الذل.

واضاف السيد: نحن بصدد اعتصام موسع امام مركز الضمان في طرابلس بعد الأعياد لوقف السمسرات وستكشف للرأي العام الطرابلسي اسماء السماسرة المغطاة من قبل المدير مقابل هدايا ودفع رشاوي.

المصدر: رادار سكوب

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