أرسلان لأهالي جبل العرب: من لا يعتبر أن الأسد ضمانة متواطئ عليكم

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اعتبر رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” الوزير طلال أرسلان، متوجهًا لأهالي جبل العرب، أن “كل من لا يعتبر أن بشار الأسد ضمانة لكم متواطئ عليكم خدمةً لإسرائيل”.



وأكد أرسلان، في مؤتمر صحافي، أن “أهلنا في سوريا مسؤولون عن كل ذرة تراب في سوريا ولن نسمح لأي كان تشويه هذه الصورة ناصعة البياض”.



وسأل أرسلان: “كيف يمكن حل أزمة اللاجئين من دون التواصل مع سوريا”؟ حيث حيا روسيا، معتبرًا أنها “الدولة الوحيدة في العالم التي تعمل وتجهد رسميًا لعودة النازحين إلى ديارهم”.



ودعا أرسلان إلى “عدم المكابرة والتعاطي غير المسؤول في مسألة التواصل مع سوريا”، مشيرًا إلى “أننا حريصون على التعاطي مع الجميع ولكن ليس على مصلحتنا كشعب”.