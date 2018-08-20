بعد الحديث عن "سجون سرية يديرها حزب الله في الضاحية".. إليكم الحقيقة!

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور التي قيل أنها مداخل لسجون يقيمها حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى صور البسة رسمية للمعتقلين في تلك السجون المفترضة.



هذه الصور نشرها الشاب علي مظلوم نجل القيادي الشهيد في حزب الله حسين مظلوم (الحاج ولاء) عبر حسابه على فايسبوك، تحدث فيها عن تعرضه للإعتقال في تلك السجون شارحاً المعاملة القاسية التي تلقاها هناك.



اثار الموضوع ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي وسرعان ما وجد طريقه إلى الوسائل الإعلامية التي نشرت تقارير إعلامية تستند إلى تلك الصور وشهادة مظلوم للحديث عن "سجون سرية يديرها حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، ويمارس فيها التعذيب والإعتقال".



موقع "الجديد" تواصل مع المكتب الإعلامي في "حزب الله"، الذي أكد أنه " لا يوجد بكل تأكيد اي سجون لحزب الله" داعياً "من يرغب بالتأكد للذهاب بنفسه ليرى المؤسسات التجارية وغيرها" في الأماكن التي يشاع انها مواقع لسجون الحزب.



وتابع المكتب الإعلامي تأكيده أن هذا الكلام يأتي في سياق "حملة تستهدف الحزب كل فترة، وبصورة خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي لتنتقل بعدها إلى الإعلام".