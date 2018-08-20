الصراف استقبل وزير دفاع جمهورية جنوب السودان

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إستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصرّاف وزير دفاع جمهورية السودان kuolManyangJuuk وتم التداول في سبل تطوير العلاقات بين الجانبين.



كما استقبل الصرّاف ممثلة مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار حيث شدد الصرّاف على اهمية التزام المفوضية بالمهام الموكلة اليها.



أطلع الصرّاف جيرار، خلال اللقاء، على إنعكاسات أزمة النازحين السوريين على الأوضاع اللبنانية وتم مناقشة عودة اللاجئين الى بلادهم كما اقترح عليها إجراء دراسة من قبل المفوضية على عينات من النازحين لتقدير الأعداد المتوقع عودتها الى سوريا وتحديد اولوية المفوضية في تقديم الدعم للراغبين بالعودة، مؤكدا" على اهمية المبادرة الروسية لاعادة اللاجئين تدريجيا" الى بلادهم بطريقة آمنة وكريمة.