الرئيس عون مهنأ اللبنانيين بعيد الأضحى: لاستلهام معانيه وتقديم مصلحة البلاد العليا على ما عداها من مصالح

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هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الاضحى المبارك، متمنيا ان يعيده الله عليهم بالخير والسلام وراحة البال، داعيا الى استلهام معاني العيد لتقديم مصلحة البلاد العليا على ما عداها من مصالح آنية او ذاتية، لاسيما وان الظروف التي تحيط بلبنان ودول المنطقة تفرض تضافر جهود الجميع لتمكين لبنان من مواجهة التحديات الماثلة وانجاز الاستحقاقات وابرزها تشكيل حكومة جديدة لاستكمال عملية البناء والنهوض بالبلاد لتكون على قدر تضحيات اللبنانيين وطموحاتهم، لاسيما الجيل الشاب منهم.



كما ابرق الرئيس عون الى قادة الدول العربية والاسلامية مهنئا بحلول العيد، متمنيا لدولهم وشعوبهم الخير والامان والاستقرار.



الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات سياسية وديبلوماسية وقضائية اضافة الى متابعة رئيس الجمهورية للتطورات السياسية ومسار تشكيل الحكومة.

النائب اسطفان الدويهي

سياسيا، استقبل الرئيس عون عضو كتلة " التكتل الوطني" النائب اسطفان الدويهي واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة ومواقف الاطراف السياسيين منها. كما تطرق البحث الى مواضيع عامة، ونقل النائب الدويهي عن الرئيس عون تأكيده على اهمية الاسراع في تشكيل الحكومة لمواجهة الاستحقاقات المرتقبة ولاسيما منها الوضع الاقتصادي.

سفير بريطانيا

على الصعيد الديبلوماسي، استقبل الرئيس عون السفير البريطاني في بيروت هوغو شورتر في زيارة وداعية لمناسبة قرب مغادرته لبنان عائدا الى وزارة الخارجية البريطانية بعدما امضى في العاصمة اللبنانية ثلاث سنوات. وكانت مناسبة تم خلالها التداول في الاوضاع العامة المحلية والاقليمية والعلاقات اللبنانية- البريطانية، اضافة الى المستجدات الحكومية. وقد شكر السفير شورتر الرئيس عون على التعاون الذي لقيه منه خلال عمله الدبلوماسي في بيروت.

بدوره، نوه رئيس الجمهورية بالجهود التي بذلها السفير شورتر خلال عمله الديبلوماسي في بيروت لتطوير العلاقات اللبنانية- البريطانية وتعزيزها في المجالات كافة، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.



مندوبة لبنان لدى الامم المتحدة

ديبلوماسيا ايضا، استقبل الرئيس عون مندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امل مدللي وعرض معها الترتيبات المتخذة لترؤس رئيس الجمهورية وفد لبنان الى الجمعية العمومية للامم المتحدة في 22 ايلول المقبل، والمواضيع المدرجة على جدول اعمال الجمعية. كما تناول البحث المداولات الجارية في نيويورك للتمديد للقوات الدولية في الجنوب اضافة الى مواضيع ديبلوماسية اخرى.



سفيرة لبنان لدى ارمينيا

كذلك، عرض الرئيس عون مع سفيرة لبنان في ارمينيا السفيرة مايا داغر الترتيبات المتصلة بالقمة الفرانكوفونية التي ستعقد في يريفان في 11 و 12 تشرين الاول المقبل، ومشاركة رئيس الجمهورية فيها على رأس الوفد اللبناني. كذلك تطرق البحث الى المواضيع التي ستثار في القمة.



سفير لبنان في غانا

ديبلوماسيا ايضا، استقبل الرئيس عون سفير لبنان المعين لدى غانا السفير ماهر الخير لمناسبة التحاقه بعمله الجديد، حيث تمنى له رئيس الجمهورية التوفيق وزوده بتوجيهاته.



سفير لبنان في سوريا

واستقبل الرئيس عون سفير لبنان في سوريا السفير سعد زخيا وعرض معه ملف النازحين السوريين وعددا من المواضيع المرتبطة بالعلاقات اللبنانية- السورية.



المدعي العام التمييزي

والتقى الرئيس عون المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود وعرض معه عمل النيابات العامة وعددا من الشؤون القضائية.