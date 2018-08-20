ضاهر والمعلوف: لن نكون شاهديْ زور على ما يحصل تجاه أهلنا في زحله وقضائها‎

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استقبل معالي وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل النائبين ميشال ضاهر وسيزار معلوف في مكتبه في الوزارة،وبحث المجتمعون خلال الزيارة موضوع كهرباء زحله.



وطالب النائبان ضاهر والمعلوف وزير الطاقة التدخّل لوقف التعدي من شركة كهرباء زحله على المواطنين من خلال فرض ١٦٨ ليرة إضافية على كل كيلوواط تنتجه كهرباء لبنان عن غير وجه حقّ.



وأضاف النائبان،أن شركة كهرباء زحله لم تكتفِ بشراء الكيلوواط المنتج من كهرباء لبنان ب٥٠ ليرة وبيعه للمواطن بتعرفة تصل ل٢٠٠ ليرة،بل وصل بها الجشع لإضافة ١٦٨ ليرة إضافية مستغلّة حاجة المواطنين للكهرباء ٢٤/٢٤،وهي بذلك لم تلتزم بدفتر شروط الامتياز وتخالف تطبيق أحكام المرسوم رقم ٤٨٦٩ تاريخ 15/02/1982 الذي وحّد تعرفة مبيع الطاقة على جميع الأراضي اللبنانية.



كما طالب النائبان استمرار الكهرباء ٢٤/٢٤ وحماية حقوق موّظفي شركة كهرباء زحله من خلال استمرارهم بوظائفهم بعد انتهاء الامتياز،مؤكديْن أنهما لن يكونا نائبين عن الشعب ليكونا شاهديْ زور على ما يحصل تجاه أهلنا في زحله وقضائها.



بدوره طمأن وزير الطاقة المجتمعين أنّه لا مبرّر للخوف وأن الكهرباء ستبقى ٢٤/٢٤ بعد انتهاء الامتياز في 31/12/2018،كما أكّد أنه لا يحقّ لشركة كهرباء زحله مخالفة بنود شروط الامتياز الواضحة واعداً باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.