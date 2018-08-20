روكز: قوة رئيس الجمهورية ضمانة للجميع

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اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شامل روكز أن “شهر آب هو شهر عظيم، حيث انتصار حرب تموز بعد 12 سنة على تحقيقه بالإضافة إلى انتصار معركة عرسال و”فجر الجرود” وتطهيرها من الإرهاب على يد الجيش اللبناني”.



وأكد روكز، في حديث لبرنامج “السياسة اليوم” على الـ”NBN”، أن “قوة رئيس الجمهورية هي دائما ضمانة لكل الناس والبلد وأثبت ذلك خلال عدة أزمات مرينا بها بالرغم من استمرار الضغوطات التي لا تصب في مصلحة العهد”.



وأشار روكز إلى أن “حصة رئيس الجمهورية في الحكومة تختلف عن حصة “التيار الوطني الحر” وكل الحصص تتوقف على حجم الحكومة المقبلة ووفق نتائج الانتخابات النيابية”.