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متمسكون بحقنا في الحقائب الوزراية... النائب إدكار طرابلسي: لا نسعى للثلث المعطل وللخارج مسؤولية في عرقلة التأليف

20
AUGUST
2018
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استغرب النائب ادكار طرابلسي في مقابلة من برنامج بالمباشر عبر قناة الأو تي اتهام الوزير جبران باسيل بالتعطيل من دون أي دليل فقط لمحاولة تشويه صورته، واعتبر ان هناك من يتهم الوزير باسيل زوراً بكل ما يحدث في البلد فيما هو الوزير الاكثر إنتاجية، وهو من وضع خطة الكهرباء التي عرقلها بعض الأطراف الموجودة في السلطة منذ العام ١٩٩٠ من دون ان تقوم في المقابل بوضع حل لهذا الملف المزمن.


وفي ما خص ملف تشكيل الحكومة، تابع النائب طرابلسي أن الضغوط التي يمارسها بعض القوى لتحسين ظروف تمثيلها تكاد من أن تصل الى ممارسة دكتاتورية الأقلية، كما انه لم يستبعد التدخلات الخارجية كإحدى معوقات التأليف.


من جهة أخرى، أكد النائب طرابلسي أن تكتل لبنان القوي يتمسك بحقه بالتمثيل في الحكومة بناء على معيار موحد تتبناه جميع الكتل النيابية المنبثقة عن قانون الانتخاب النسبي، ومؤكدا ان تكتل لبنان القوي لن يقبل بأقل مما يستحق من الحقائب الوزارية وانه يتطلع الى الاسراع في التشكيل بعد الاعياد للتعجيل بدفع عجلة الاقتصاد لخير المواطنين الذين يعانون بخاصة واننا على ابواب العام الدراسي وان مشاكل الاقساط المدرسية واجور المعلمين ما تزال عالقة.


وردا على اتهام التيار الوطني الحر بالعمل لتأمين الثلث المعطل، قال طرابلسي ان من يسعى لهذا الثلث عادة ما يكون في المعارضة في حين ان التيار ينعم بوجود فخامة رئيس الجمهورية ولديه وتفاهمات وتحالفات سياسية متنوعة تكفل دفع العمل الحكومي.


وعن عودة العلاقات مع سوريا، أكد طرابلسي أن هذه العلاقات لم تنقطع ويحكمها القانون الدولي والتمثيل الدبلوماسي والمصالح المشتركة بين البلدين، ويجب الاستفادة من هذه العناصر لتنشيط الاقتصاد ولتسهيل عودة النازحين الذي يشكل أولوية اليوم.


وتوجه طربلسي لمناسبة عيد الاضحى المبارك بالتهنئة للمسلمين خصوصا وللبنانيين عموما راجيا ان يكون هذا العيد المبارك فرصة للدفع بامور العياد والبلاد والترفع عن مصالحنا الشخصية والاسراع بتشكيل الحكومة لما فيه خير الوطن.

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