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باسيل من موسكو: مع العودة السريعة والآمنة للنازحين من دون ربط ذلك بحل سياسي

20
AUGUST
2018
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توجه وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو بالشكر للأخير على دعوته له إلى روسيا "والزيارات المتبادلة التي تدل على عمق العلاقة"، مؤكداً أن "موقف لبنان من النازحين معروف وهو العودة السريعة الممرحلة والآمنة إلى بلادهم من دنون ربط عودتهم بالعملية السياسية".
 
ولفت إلى أنه "في آخر لقاء بيننا في تشرين الثاني 2017 تحدثنا عن مبادرة لفصل ملف النزوح عن الحل السياسي وهو ما ورد في بيان سوتشي يومها ولذلك نحن نؤيد المبادرة الروسية بالكامل"، مشيراً إلى "أننا تحدثنا عن فتح تواصل مباشر بين الوزارتين ومؤسسات البلدين لتحويل المبادرة الى الناحية التنفيذية".
 
واعتبر أن "المبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين شكلت الغطاء السياسي والمعنوي للتشجيع على العودة"، مشيراً إلى "أننا طرحنا أفكاراً مرتبطة بآلية عودة النازحين من بينها التفريق بين النازح الاقتصادي والنازح الأمني"، لافتاً إلى أن "هذه المبادرة تأتي في سياق الحفاظ على التنوع واتفقنا على جعلها تنفيذية وهي شكلت الغطاء السياسي والمعنوي للتشجيع على العودة".
 
وأكد باسيل أن "لبنان يجب ان يكون منصة لاعادة اعمار سوريا ومن هنا اهمية التعاون اللبناني-الروسي"، داعياً إلى "خلق او اعادة تفكير بخلق مساحة مشتركة مشرقية توفر الامن والاستقرار الاقليميين والدوليين وتكافح الارهاب والاحادية وتعمم التسامح والقبول بالآخر وترتكز على ازدهار اقتصادي وتنمية مستدامة عبر سوق مشرقية مشتركة بالتعاون مع شريك استراتيجي هو روسيا دون اغفال الدول الاخرى".
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