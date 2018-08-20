تحضروا ابتداءًا من الاربعاء.. كتلة حارة سترفع الحرارة 4 درجات

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان طقسا معتدلا يسيطر على لبنان وسوريا وفلسطين حتى يوم الأربعاء موعد وصول كتلة حارة سترفع درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية في الداخل ودرجتين على الساحل، في حين ستعاني ايطاليا ووسط اوروبا من اعنف المنخفضات الجوّية التي ستترافق مع سرعة رياح تتخطى المئة كلم في الساعة وتساقط البرد بأحجام كبيرة والبلدان المستهدفة: ايطاليا والنمسا وألمانيا وصربيا وغرب رومانيا والجزائر وتونس، يقابلها اعصار Tsoulik الذي سيضرب غرب اليابان والسواحل الصينية بدرجة رابعة.

امّا من حيث الطقس في لبنان:

مشمس قبل الظهر يتحوّل الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتسجل الحرارة على الساحل:

32/27

الجبال: 1200 متر 30/22

البقاع: 33/34 نهاراً و 21 ليلاً

الرياح: غربية سرعتها 25 كلم في الساعة

الرطوبة: 88%

الضغط الجوّي: 1006hpa