الحريري يقدم تشكيلة حكومية قبل 15 ايلول؟

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أجرى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، خلال عطلة نهاية الأسبوع، عدداً من الاتصالات، أبلغ خلالها قيادات لبنانية نيّته تقديم تشكيلة حكومية قبل 15 أيلول المقبل، بحسب ما افادت صحيفة "الاخبار" ضمن فقرة "علم وخبر".



واضافت الصحيفة ان أحد الوزراء، وبعد تشاوره مع الحريري، أعرب عن اعتقاده بأن رئيس الحكومة يشتري المزيد من الوقت ريثما يحصل على تفويض خارجي بتشكيل الحكومة. وقال الوزير نفسه إن الحريري مشغول بأموره الخاصة، المالية منها والتنظيمية (تيار المستقبل)، خصوصاً بعد أن بلغت الخلافات حدّ اضطرار النائبة بهية الحريري عقد لقاء مصالحة بين نجليها نادر وأحمد، بسبب خلافات بينهما على تقييم نتائج الانتخابات النيابية.