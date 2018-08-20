أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 20-08-2018

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البناء



كواليس

قالت مصادر عراقية متابعة لقضية تشكيل الكتلة الأكبر التي ستسمّي رئيس الحكومة إنّ كلّ المساعي الأميركية السعودية لضمان تشكيل هذه الكتلة بدون الحشد الشعبي الذي يمثله تكتل الفتح وكتلة الرئيس السابق للحكومة نوري المالكي قد فشلت، خصوصاً أنّ الأكراد لا يريدون أن يحسَبوا ضمن أيّ من جبهتي تشكيل الكتلة، والكتل السنية منقسمة بين الجبهتين، وتجمع كتلتي سائرون والنصر يتعرّض لتشققات، بينما ينتظر الإيرانيون فشل محاولات العزل لجلب الجميع إلى صيغة جامعة وهذا يعطيهم التفوّق…

الجمهورية



يدرس وزير يشغل حقيبة بارزة إمكانية تمثيل لبنان في معرض دمشق الدولي.

يُحذِّر مسؤول كبير في مجالسه الخاصة من محاولات تقوم بها «جهات مجهولة» لضرب قطاع حسّاس عبر ترويج شائعات لا أساس لها من الصحة.

أكد مرجع كبير أمام زوّاره أنه لن يتنازل عن حقيبة ذات طابع إقتصادي وقال: لقد اخترت لها شخصية ستقوم بإعداد الملفات التي سيكون لها أثر إيجابي جداً عليها.

اللواء

لغز

يتساءل دبلوماسي غربي عن سرّ ارتفاع لهجة الخطاب الإعلامي، في بعض القنوات العاملة، والقريبة من فريق السلطة؟

غمز

لاحظت أوساط سياسية عدم حصول لقاء بين مرجع كبير وقطب وسطي، على الرغم من الحاجة للبحث في خيارات مطروحة..

همس

يُنقل بالتواتر ان ما تسميه بعض أطراف 8 آذار الخطة «ب» في ما يتعلق بتأليف الحكومة وضعت على الطاولة!