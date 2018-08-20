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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الاثنين 20-08-2018

20
AUGUST
2018
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الأخبار
معابر مصر والأردن: مرحباً بكم في الذلّ
العلاقات اللبنانية ــ السورية: التطبيع لتسريع عودة النازحين
‫«هفوات» AUB: التطبيع «مش مزحة»!
‫لبنان يتقدّم أميركا وروسيا واليابان... في نسب المدخنين

البناء
فشل محاولات تشكيل أغلبية نيابية بدون الحشد في العراق... ونصرالله يستقبل ممثل الحوثي
باسيل في موسكو للقاء لافروف... وبولتون في تل أبيب... والموضوع سورية
حزب الله يعرض صواريخ تموز... وحردان للإسراع بتشكيل الحكومة بحسابات لبنانية

الجمهورية
تحذير عربي: إلتزموا النأي بالنفس
لا حكومة في حسبان أحد
لبنان بين المدائن الفينيقية والإمارة
موسكو تستعجل الحكومة وعودة النازحين
إسرائيل تشدد الحصار على غزة

اللواء
31 آب: تنازلات متبادلة أم إفتراق رئاسي؟
جعجع ينتقد الاستدعاءات و«القوات» تذكّر بالحقائب الخمس.. ولا تدخّل روسيا بالحكومة
مليونا حاج يقفون على جبل عرفات اليوم
بوتين يدعو الأوروبيين للمشاركة في إعمار سوريا
عباس: سنتوجه للأمم المتحدة لاتخاذ قرار ضد «القانون» العنصري

الديار
واشنطن لن تتحرّك إلاّ وفق تركيبة الحكومة وروسيا تعمل على إيجاد حلول
أوساط جنبلاط: لماذا التركيز على التمثيل الدرزي.. هل ارتكبنا خطأ بفوزنا بالإنتخابات
جعجع يشعر أن زمن الوصاية عاد والحريري يُقرّر تجميد تحرّكه

المستقبل
إدلب على خارطة "الكباش" الدولي-الإقليمي
مليونا حاج في عرفات
بريد فلسطين يصل متأخرا 8 سنوات

L'orient le Jour

« Si nous partons, ils nous remplaceront par une colonie. C’est un devoir de rester »

« Que l’État légalise donc notre haschisch ! »

« Si nous partons, ils nous remplaceront par une colonie. C’est un devoir de rester »

Sayyed à Geagea : « Vous avez échappé une fois grâce à l’amnistie... »

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