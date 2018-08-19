أهالي الطفل "محمد العوطة" يردون على تصريحات البخاري!

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‏أعلن المسؤولون عن حملة التبرع للطفل محمد العوطة وبتكليف من أهل الطفل المريض تحويل المبلغ الذي تبرع به "وليد عبده بخاري" القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان والذي يقدر ب 10,000 دولار ، للطفل العوطة لأهالي مجزرة طلاب ضحيان التي ارتكبها طيران التحالف بحقهم الأسبوع الماضي.



‏وأشار الناشط عامر حلال في تغريدة له " أن المبلغ المرسل من وليد بخاري لايكفر الذنوب التي فعلتها السعودية بأطفال اليمن" ‏يشار الى أن الطفل البريء مصاب بمرض بالغدة بحسب ما ذكرت " صفحة الطفل محمد العوطة "وركب له جهاز في رقبته ليتنفس وجهاز في بطنه حتى يستطيع الأكل ، وإلى الآن تم إجراء ٣ عمليات جراحية له وأكثر من عملية في الجامعة الأميركية ، تم بموجبها قصّ جزء من لسانه لكي لا يصل التورّم إلى رأسه .