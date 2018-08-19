كهرباء زحلة لضاهر: " مستمرون و مستمرون بثقة اهلنا "

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استغرب المكتب الاعلامي في كهرباء زحلة اختلاط الامور على النائب ميشال ضاهر حيث عمد الى ربط الدعوى المقامة على شركتيه من قبل مصلحة مياه الليطاني لتلويثه مياه النهر بهجومه الدائم على شركة كهرباء زحلة حيث لا رابط بين الحالتين .

و نلفت نظر النائب الضاهر بما يخص تهويله على الشركة و نجاحها في تأمين الكهرباء ٢٤/٢٤ باقل كلفة على المواطن الى ما ورد في تقرير وزارة الاقتصاد بحرفيته "معدل فاتورة المشتركين في كهرباء زحلة أدنى من باقي المناطق اللبنانية حيث يتم دفع تعرفة ثابتة للمولدات الخاصة".



و نعود و نؤكد للنائب الضاهر بأننا مستمرون ،مستمرون و مستمرون بثقة اهلنا و لا عودة لزمن التقنين و فواتير المولدات الباهظة و بالنسبة لكل هذه المواضيع لننتظر ما سيؤول اليه رأي القضاء بعيداً عن المواقف الانفعالية ، لان كهرباء زحلة لديها مسؤوليات يومية تجاه ٦٣ الف مشترك و لسنا بوارد الالتهاء عنهم .