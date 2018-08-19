الحزب الديمقراطي يوضح خبر منع الوزير أبي خليل من دخول دار بلدة الرملية

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صدر عن دائرة عاليه الوسطى في الحزب الديمقراطي اللبناني البيان الآتي:

"شارك مطران أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر صباح اليوم في قدّاس إلهي في كنيسة بلدة الرمليّة - عاليه، بحضور ممثل عن رئيس كتلة ضمانة الجبل الأمير طلال أرسلان وعضو الكتلة النائب سيزار أبي خليل وفعاليات المنطقة، وبعد الإنتهاء من القداس قرّر أبي خليل المغادرة لارتباطه في موعد تعزية ببلدة سلفايا حيث لم يكن أساساً ينوي المشاركة أو الحضور الى بيت الضيعة في الرملية حيث أن الموعد المحدد فيه الساعة 1:30 ب.ظ أي بعد ساعة ونصف الساعة من موعد الإنتهاء من القداس ممّا يضطره إلى الغاء جولته المقررة مسبقاً في المنطقة، إلاّ أنّه وبعد الانتهاء من القداس وصلت معلومات لرئيس الدائرة وسيم الصايغ والذي كان مكلفاً بتمثيل أرسلان في القداس، بتحرك يقيمه بعض الشبان التابعين للحزب الاشتراكي في المنطقة، بهدف الاعتراض على حضور النائب أبي خليل إلى بيت الضيعة والذي لم يكن أصلاً سيحضر فيه، إذ صدر تعميماً داخلياً عن الاشتراكي يتفاخر ببطولاته الوهمية بمنع ابي خليل من حضور بيت الضيعة، عليه يهمنا التأكيد على النقاط التاليه:

أوّلاً: لو أراد فعلاً النائب أبي خليل المشاركة والحضور في بيت الضيعة، لحضر ورغم عن كلّ من كان سيعترض أو يمارس بطولات وهميّة لم يعد لها وجود أو مكان في أي منطقة من مناطقنا، إلا أنه وكما ذكر أعلاه لم ينوي ابي خليل الحضور بالأساس نظراً لارتباطاته المسبقة، والبيان الصادر عن بلدية الرمليّة يؤكد ذلك.

ثانياً: إن عادتنا وتقاليدنا تفترض علينا استقبال الضيوف والترحيب بهم، فكيف إن كان الضيف هو نائب عن المنطقة، فالتعرّض له هو ولأي من أعضاء الكتلة مستنكر ومرفوض ولن يمرّ مرور الكرام.