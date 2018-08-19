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مباراة ودية في كرة الطاولة لقضاء بعبدا في وادي شحرور السفلى

19
AUGUST
2018
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أقامت لجنة الرياضة في بلدة وادي شحرور السفلى اليوم مباراة ودية في كرة الطاولة لقضاء بعبدا، في قاعة مجمع مار يوحنا المعمدان في وادي شحرور السفلى، وذلك باشراف الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة وبرعاية البلدية.
وقد حل في المباراة في المركز الاول عن فئة الناشئين جيفري دكاش، في المركز الثاني جوسام اسطفان، وفي المركز الثالث رامي العريضي الذي حل ايضا في المرتبة الاولى عن فئة الرجال. كما حل ثانيا عن فئة الرجال هادي الزغبي، وحل ثالثا غدي ابو راشد.وعن فئة الرجال ما فوق الخامسة والاربعين عاما فاز محمد رحال بالمرتبة الاولى، صافي رحال بالمرتبة الثانية وفارس فرحات بالمرتبة الثالثة.
اما عن فئة السيدات من كل الاعمار فقد حصدت ليتيسيا عازار المرتبة الاولى، تاليا عازار المرتبة الثانية وحلت كلارا شلالا ثالثة.
وكذلك حل اولا في وادي شحرور شادي كامل.
وفي ختام المباريات تولى كل من رئيس بلدية وادي شحرور السفلى سيمون ابي راشد ونائبه طوني الشماس توزيع الكؤوس والميداليات على الرابحين.
كما حاز كل المشاركين في هذا النشاط الرياضي على ميداليات وجوائز.

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