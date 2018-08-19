محادثات لبنانية برازيلية في وزارة الدفاع

A + A -

شهدت وزارة الدفاع المدني محادثات لبنانية برازيلية بين وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف ووزير الدولة للشؤون الاستراتيجية في رئاسة جمهورية البرازيل حسين كالوت والوفد المرافق بحضور السفير البرازيلي في لبنان جورج جيرالدو قادري.

تمحور البحث حول آلية تعزيز التعاون وتطويره بين البلدين في المجالين العسكري والدفاعي لا سيما في ما يتعلق ببرامج التدريب وتبادل الخبرات وكيفية دعم القوات البحرية وموضوع نزع الالغام.

كما تم الاتفاق على استكمال المحادثات بين الجانبين تمهيدا لزيارة الرئيس البرازيلي المرتقبة خلال النصف الثاني من شهر تشرين الثاني المقبل و توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الدفاع.