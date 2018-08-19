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عودة اللاجئين السوريين محل بحث بين لافروف وباسيل في موسكو

19
AUGUST
2018
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أعلنت الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف سيبحث مع نظيره اللبناني جبران باسيل غدا الاثنين في موسكو، الوضع في الشرق الأوسط ومسألة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "خلال محادثات وزيري الخارجية، من المقرر أن تتم مناقشة القضايا الدولية والإقليمية بالتفصيل، مع التركيز على تطور الوضع في الشرق الأوسط، وبشكل أساسي في لبنان وسوريا وما حولهما، والعمل الشامل الجاري بمبادرة من روسيا لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

وأشار البيان إلى أنه عند مناقشة العلاقات الثنائية، "سيتم التركيز على تعزيز التنسيق بين موسكو وبيروت في الساحة الدولية، والحفاظ على حوار سياسي نشط حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وكان المتحدث باسم مركز التنسيق المشترك، العقيد أليكسي بوسونكو قد أعلن الجمعة الماضي، أن اللاجئين السوريين يعودون تباعا من لبنان إلى سوريا.

ومنذ 18 يوليو 2018، عاد 8093 لاجئا من لبنان، غادر 3042 منهم عبر جديدة يابوس الحدودية، و3008 عبر زمران، و644 عبر الدبوسية، و399 عبر القصير، كما عاد إلى سوريا عبر معبر نصيب قادمين من الأردن 318 سوريا.

روسيا اليوم
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