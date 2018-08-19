بالصورة - تفاصيل اللقاء بين السيد نصرالله ووفد أنصار الله

A + A -

التقى وفد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، بالأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، حسبما أفاد الناطق باسم الجماعة.

وقال محمد عبد السلام، الذي ترأس الوفد "الحوثي" إلى الزيارة، عبر صفحته على "فيسبوك"، "التقينا بالأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، حاملين إليه سلام القيادة السياسية وتحيات الشعب اليمني واعتزازهم بمواقفه الشجاعة والمبدئية تجاه اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم، مباركين لسماحته العيد الثاني عشر لانتصار المقاومة الإسلامية بقيادته الفذة في مواجهة العدوان الإسرائيلي عام 2006م، والذي كان انتصارا للأمة جمعاء.

وأضاف عبد السلام، "خلال اللقاء تم تناول الوضع السياسي والإنساني في اليمن، واستعراض عموم المستجدات الإقليمية والتحولات الدولية".