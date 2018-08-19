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قوى الامن: توقيف سوريين اثنين في بيت الدين لحيازتهما اسلحة وينويان السطو على أحد المصارف في غزير

19
AUGUST
2018
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "توافرت معلومات لدى مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشرطة القضائية، عن تأليف عصابة خطط أفرادها للسطو المسلح على أحد المصارف في منطقة غزير.
نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت المفرزة المذكورة من معرفة هوية المشتبه بهما. ولدى رصدهما في شكل دقيق تبين أنهما أقدما على شراء أسلحة حربية وأقنعة وخوذ، وسرقة دراجة آلية من محلة غزير لاستعمالها بالعملية. بتاريخ 17/08/2018 وفي أثناء اجتماعهما في أحد المنازل في محلة تحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية، دهمت قوة من المفرزة المنزل بناء لإشارة القضاء المختص، وتمكنت من توقيف كل من:

- س.ش. ( مواليد العام 1992، سوري)
- ط.ع. ( مواليد العام 1991، سوري)

وضبط في حوزتهما مسدس حربي 7 ملم مع ممشط وعدة طلقات صالحة للاستعمال ومسدس خلبي، وقناعان لون اسود ودراجة آلية وخوذتان للتمويه ذات زجاج حاجب للرؤية.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وأن تاريخ تنفيذ العملية كان يوم الاثنين في 20/08/2018، كما اعترفا أنهما كانا خططا للسطو على مصرف ولكن العملية لم تنجح معهما".

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

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