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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يوم غد الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل، يتشكل الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 25 الى 32 درجة، في الداخل من 16 الى 24 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها من 10 الى 30 كم/س.

- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 الى 75 بالمئة.

- حال البحر: مائج . حرارة سطح الماء: 30 درجة.

- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,02 ساعة غروب الشمس: 19,21 .