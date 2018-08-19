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النائب روجيه عازار‎: نشكر الزميل شوقي الدكاش على شكره لنا بموضوع محطة أدما

19
AUGUST
2018
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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب روجيه عازار البيان التالي:

بعدما قال النائب شوقي الدكاش مبروك لاهالي كسروان والفتوح إطلاق المناقصة للبدء بأعمال محطة تكرير أدما للصرف الصحي شاكرا من عمل على هذا المشروع, لفت النائب روجيه عازار الى ان المناقصة لم تطلق بعد ورد قائلاً: "نشكر سعادة الزميل شوقي الدكاش على شكره لنا على عملنا الذي دام تسع سنوات من أجل أن تبصر محطة أدما للصرف الصحي النور.

ونذكّر أن فخامة الرئيس ميشال عون هو من حمل هذا الموضوع على عاتقه ووضعه من ضمن أولوياته لمنطقة كسروان الفتوح وتم صرف 37 مليار ليرة للاستملاكات في مجلس الوزراء في العام 2017. ولكننا نسأل لماذا استباق الامور والحديث عن المناقصات الآن؟ إن المناقصة لم تنطلق بعد. وفيما نأمل أن تجري المناقصات لإنجاز هذا الملف بأسرع وقت ممكن, نتمنى على الزملاء الكرام عدم استباق الامور!"

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