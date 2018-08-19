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النائب عازار لصوت لبنان: هناك عقبات دخلت على الخط بسبب تدخلات خارجية رفعت سقف المطالب الحكومية

19
AUGUST
2018
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أمل النائب روجيه عازار في ان لا تضيع فرصة ولادة الحكومة، وأسف لوجود عقبات دخلت على الخط بسبب تدخلات خارجية رفعت سقف المطالب.
ودعا عازار في حديث الى برنامج لقاء الاحد من صوت لبنان الى الانطلاق في العمل وكسب الوقت لمزيد من الإنتاجية، مشيرا الى ان التيار الوطني الحر يعمل على تسهيل الحكومة عبر التنازل عن حقوقه.


وحول العقدة المسيحية، لفت عازار الى ان التيار الحر لم يقف يوما امام عدد وزراء حزب القوات اللبنانية بل كل ما كان يطالب به هو ضرورة العمل على معيار واحد، سائلا عن أي حقيبة سيادية يمكن ان تكون من حصة القوات مذكرا بأن وزارة الدفاع تقليديا من حصة رئيس الجمهورية فيما التيار الوطني الحر لم يحصل الا على حقيبة سيادية واحدة هي الخارجية. واعتبر عازار ان لا قيمة لهذا النوع من الخلاف وأن المشاركة في الحكومة لا تتأثر بحصة من حقيبة سيادية او عدمها.


عازار أشار الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يقف مكتوف الايدي بل يقوم باتصالات دائمة لتحريك الأمور إيجابيا لافتا الى ان هناك بعض الجهات التي تعمل على افشال العهد.


وعن التمثيل الدرزي في الحكومة، اعتبر عازار ان الوزير السابق وليد جنبلاط ليس الممثل الوحيد للدروز فهو حصل على 60% من الأصوات وهناك 40% يجب ان يتمثلوا أيضا ولهم الحق بذلك.


وعن ربط تشكيل الحكومة بإمكانية التفاهم مع سوريا، قال النائب عازار ان هذا الربط غير منطقي، فلا يمكن للبنان ان يعيد تفعيل دوره في ظل عدم التفاهم مع سوريا اقله على الصعيد الاقتصادي.


عازار أكد ان الازمة الاقتصادية لا يمكن ان تحل الا عبر تشكيل الحكومة والبدء بتنفيذ الخطة الاقتصادية، معتبرا ان الصرخة سترتفع اكثر في ظل استمرار الركود الحاصل.


وردا على سؤال حول تكليف اللواء عباس إبراهيم متابعة ملف عودة النازحين، شدد عازار على ان ملف العودة هو عمل سياسي ولا يمكن ان تحصل هذه العودة إذا لم نتعاون مع الحكومة السورية، لافتا الى ان روسيا "بي الصبي" في الشرق الأوسط لذلك يزورها الوزير جبران باسيل لحل الموضوع.

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